Andressa Urach é demitida da Record e diz que doou R$ 1,5 milhão à Universal

Andressa Urach foi demitida da Record nesta sexta-feira (13), após seis anos trabalhando na emissora. Pelas redes sociais, ela informou o desligamento e culpou a Igreja Universal do Reino de Deus pela demissão. Disse também que doou R$ 1,5 milhão à instituição religiosa, que acusou de fazer uma "lavagem cerebral" nela. "Parabéns igreja universal por levar minha alma ao inferno!", escreveu ela, no Instagram.

"Depois de seis anos de lavagem cerebral em que me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus. Me levaram praticamente tudo que eu tinha, foi mais de R$ 1,5 milhão e meio que doei nesses últimos anos para a instituição, fora o meu amor e tempo que dediquei, como todos sabem, e agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record", diz o texto de Urach.

A saída de Urach não é inesperada. Em outubro, ela rompeu com a Universal, que é de Edir Macedo, dono da Record, e desde então fazia vários posts criticando a igreja.

Ela disse que sofreu mais preconceito dentro da igreja do que enfrentava na época em que era garota de programa. "Dediquei os últimos seis anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim, nem no tempo da prostituição. Sei que Jesus não tem nada a ver com isso, e a obra de Deus é feita por pessoas falhas", afirmou, no final de outubro.

Desde que se afastou da igreja, Urach tem sido mais ativa nas redes sociasi e inclusive teve o nome ventilado como possível participante do próximo BBB, já que o reality deve repetir a fórmula de anônimos e famosos que foi sucesso na edição desse ano.