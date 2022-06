Anfitrião indigesto: Bahia é o melhor mandante da Série B

O Bahia é o melhor mandante da Série B do Brasileiro. O tricolor venceu os seis jogos disputados na Fonte Nova, contra Cruzeiro (2x0), Sampaio Corrêa (1x0), Londrina (4x0), Ponte Preta (2x1), Criciúma (2x1) e Sport (1x0). Este último foi comemorado esta semana, na quarta-feira (8), quando mais de 27 mil pessoas foram ao estádio.

Apesar dos resultados positivos, o time comandado por Guto Ferreira ainda tem muitos aspectos a serem corrigidos. Este episódio analisa o desempenho do Bahia dentro de casa e a sinergia com a torcida na arquibancada. Darino Sena, comentarista e apresentador da Rádio Sociedade, e Vinícius Harfush, repórter do CORREIO, são os convidados.

