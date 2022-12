Ângelo Almeida assume Secretaria do Desenvolvimento Econômico

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anunciou Ângelo Almeida (PSB), deputado estadual, para comandar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

O governador diz querer fortalecer a indústria de Comércio e serviços sem deixar de lado o contato com comunidades tradicionais e a sustentabilidade ambiental.

"A Bahia veio sendo preparada pra chegar até esse momento quando fala em atrair novas indústrias, e o empreendedor precisa saber: 'na Bahia tem saúde pública?’ Tem. A Bahia foi transformada em estado que tem educação e saúde pública de qualidade são ferramentas que a gente precisa pra estimular a trabalhar", afirmou Ângelo em discurso.

Enquanto deputado estadual, ângelo apresentou à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) o Projeto de Lei nº 24.344/2021, que institui a política estadual de valorização da mulher no campo.

Ângelo Almeida é natural de Feira de Santana (BA), foi reeleito deputado estadual com 59.841 votos. Foi vereador de Feira (2009/2012), quando presidiu e foi membro da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente.



Como deputado, em seu primeiro mandato, criou a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa da Bahia. Em seu segundo mandato, foi presidente da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia do Covid-19 e criou e preside a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude do Estado da Bahia.



O próximo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) atua, principalmente, na luta em defesa da agricultura familiar, da juventude, da inclusão e do desenvolvimento sustentável.