Angra lança vídeo de gravação com Sandy

Trabalhos inéditos de um artista soam como um respiro na reta final de um ano difícil para todo mundo diante do coronavírus. O vídeo de Heroes of Sand, do Angra, com participação especial de Sandy, vai por esse caminho. A banda decidiu divulgar imagens inéditas da gravação, realizada no dia 21 de julho de 2018, no Tom Brasil, em São Paulo.

"Ter a Sandy no palco do Angra foi uma grande emoção. Ela é uma artista completa, acostumada com grandes produções e também com televisão. Foi um aprendizado interessante observar a interação dela com as luzes e as câmeras. É sempre uma honra saber que o Angra é querido e admirado por tantos artistas, e a Sandy engrandeceu nossa performance com a luz de seu prestígio, talento e experiência", disse o guitarrista Rafael Bittencourt.

Heroes of Sand faz parte do álbum Rebirth, de 2001. A música, interpretada por Sandy há dois anos, faz parte de uma série de vídeos que o Angra está lançando nas redes sociais.

A apresentação de 2018 também teve participação da Família Lima, com Lucas Lima, marido de Sandy, que acompanhou a banda nas canções Magic Mirror e Nova Era.

Atualmente, o Angra é formado por Fabio Lione no vocal, Rafael Bittencourt e Marcelo Barbosa nas guitarras, Felipe Andreoli no baixo e Bruno Valverde na bateria.

Recentemente, a banda lançou o vídeo de Black Widow's Web também com a cantora Sandy.