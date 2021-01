“Anima Ubuntu” abre inscrição para cursos de formação em animação

Estão abertas as inscrições para a 1ª Edição do Anima Ubuntu, evento de formação em animação voltado para profissionais e estudantes negros. Os cursos vão acontecer entre 22 de fevereiro e 31 de março. Os interessados na ação online e gratuita promovida pela Casa NUBAS, podem se inscrever até 12 de fevereiro através do site da Nubas.

Serão oferecidos oito cursos do universo audiovisual, dentre eles roteiro e storyboard, e mais três masterclass com nomes consagrados internacionalmente e nacionalmente. Entre os convidados estão a premiada diretora queniana Ng'endo Mukii, que abordará como as influências ocidentais afetam o ideal da beleza africana, a produtora colombiana Angela Jim, que apresentará um panorama do setor da animação na diáspora latinoamericana, e o diretor brasileiro Anderson Mahanski, que contará sua experiência na inserção em plataformas de stream e canais de TV como Netflix e Cartoon Network.

“O Anima Ubuntu propõe a conexão entre profissionais negros das mais variadas trajetórias no campo audiovisual com jovens profissionais e estudantes que buscam uma formação decolonial e afrocentrada”, destaca a cineasta Jamile Coelho, idealizadora do evento ao lado da também cineasta, Cintia Maria, ambas fundadoras da Casa Nubas. A Coordenação Pedagógica é do diretor de animação, Adriano Cipriano.

Serviço

Anima Ubuntu - formação em animação negra

Inscrições: Até 12 de fevereiro no site http://nubas.com.br

Quando? de 22 de fevereiro a 31 de março de 2021

Onde? Online (via plataforma Zoom)