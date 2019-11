Anitta ajuda garoto que viralizou ao estudar em loja de shopping

(Foto: Reprodução)

A história de Guilherme, garoto de 10 anos que viralizou ao usar o tablet de uma loja em Recife para fazer o trabalho escolar, chamou a atenção da cantora Anitta, que resolveu ajudar a criança.

Depois que o vídeo se espalhou, a funkeira decidiu ajudar a família do menino. Ela fez com que uma marca de eletrônico doasse dois tablets para ele. Também afirmou que vai intermediar para que uma empresa de telefonia com quem tem parceria fornecesse um plano de internet para o garoto.

"Vocês lembram do menino que foi para uma loja de um shopping em Recife para estudar? Deu tudo certo. Já falamos com ele, que está com dois tablets. Queria falar com outra empresa porque a gente também podia fornecer uma internet, um plano para ele ter onde fazer as pesquisas", explicou.





Anitta também buscou um projeto voluntário que ajuda a reformar casas de pessoas carentes depois que soube que Guilherme e a família estão vivendo em um local pequeno e em mau estado.

"Alguém fez um vídeo dele falando que era muito meu fã, por isso que eu liguei, entrei em contato. E nesse vídeo a mãe dele falava que eles precisavam de uma reforma. Eles, pagam alguel hoje, mas eles têm uma casa que não conseguem habitar porque precisa de uma reforma", contou. "Vou entrar em contato com eles".