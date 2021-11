Anitta brinca que convidou modelo para clipe pois queria transar: 'Sempre faço isso'

O clipe da música "Envolver", nova aposta de Anitta, será lançado nesta sexta-feira (12). Nele, a cantora contracena com o modelo, influenciador e bailarino marroquino Ayoub Mutanda, de 27 anos.

Quando foi explicar o motivo do convite, a cantora não titubeou: "queria transar com ele", brincou nas redes sociais.

"Estava passando pelo Tik Tok um dia e apareceu um homem gato de um nível que nunca tinha visto. Ok, quero transar com ele. O que acontece é o seguinte: toda vez que quero transar com alguém, eu chamo a pessoa para fazer um videoclipe", disse ela, rindo da própria declaração. "Mentira!", emendou em seguida.

No clipe, os dois poderão ser vistos em cenas quentes, embalados pela música, em ritmo de reggaeton. A música "Envolver" chega às plataformas digitais nesta quinta-feira e o clipe poderá ser visto a partir de sexta-feira.