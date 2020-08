Anitta canta música nova junto com Neymar em Ibiza, na Espanha

Depois de rumores de um possível encontro, a cantora Anitta compartilhou em seu Instagram nesta quarta-feira (26) um vídeo ao lado de Neymar. Nas imagens, a cantora e o jogador de futebol aparecem cantando juntinhos em Ibiza, nes Espanha. Eles aparecem cantando a música inédita Tá Com o Papato, que só sai na sexta (28).

A música é do produtor Papatinho, com vocais da Anitta, BIN e Dfideliz. Um trecho já havia sido liberado para sonorização de vídeos no Instagram. No novo trecho mostrado por Anitta, ela e Neymar cantam “desce do salto, bunda pra baixo, é o beat, eu tô armado, bunda pra baixo, bunda pro alto, é o fetiche, tá com Papato”.

Um clipe foi gravado no Rio de Janeiro, antes da Anitta viajar para a Europa. A cantora divulgou várias fotos dos bastidores em seu Instagram (confira abaixo).

A carioca havia compartilhado uma foto com o empresário Erik Marçal em Ibiza, assim como fez Neymar, levantando os rumores de que os dois estariam juntos na cidade.

Um possível affair entre Anitta e Neymar é comentado pelos fãs desde o carnaval de 2019, quando eles estiveram na Sapucaí durante a segunda noite de desfiles no Rio de Janeiro.

Anitta atualmente está viajando pela Europa. A cantora já passou pela Croácia, Itália e agora segue na Espanha.