Anitta confirma romance com Pedro Scooby e Piovani comenta

Anitta está vivendo um novo romance. De férias em Bali, na Indonésia, a cantora confirmou que engatou um relacionamento com o surfista Pedro Scooby, ex-marido da atriz Luana Piovani.

“Estamos juntos. Ele veio viajar comigo. Estamos testando para ver se dá certo”, declarou ao jornalista Léo Dias.

O burburinho de que havia um novo casal entre os famosos surgiu nesta sexta-feira (30), quando Scooby publicou uma foto em seu Instagram. Os fãs enxergaram Anitta no reflexo dos óculos escuros do surfista e deduziram que a dupla estava namorando.

Fãs enxergaram Anitta através dos óculos de Scooby (Foto: Reprodução)

Essa não é a primeira vez que Anitta e Scooby se relacionam. Ainda de acordo com Leo Dias, em 2016 os dois se já tinham se beijado. Isso aconteceu quando o surfista passou cerca de quatro meses separado de Piovani.

Mais tarde, Scooby postou uma foto em seu Stories beijando a cantora.

Luana se pronuncia

Ao saber do novo casal, a atriz Luana Piovani se pronunciou em suas redes sociais. Ela e Pedro Scooby foram casados por oito anos e anunciaram a separação no dia 9 de março deste ano.

“Amores, sei que vocês acham que a vida da gente é novela e gostam de seguir, torcer, mas a minha não é não. Sou da real, lembram!? Eu já pequei uns 3 caras desde que separei, o Pedro ‘umas par’ (sic), então relaxem, deixem ele ser feliz que tô sendo também! Daqui a pouco ele volta pra nos visitar e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado”, escreveu.

Os dois tiveram três filhos durante o relacionamento: Dom, 6, e os gêmeos Bem e Liz, 3.

Anitta está solteira desde 2018, quando terminou a união estável com o empresário Thiago Magalhães. Eles estavam juntos desde 2017.

Apesar da tranquilidade de falar sobre o ex, Piovani nutria esperança de retomar o casamento. No começo de maio deste ano, ela chegou a declarar que os dois voltariam a ficar juntos. "A gente vai voltar. Na verdade, a gente nunca vai deixar de ser, gente. Mas agora a gente precisa de um tempo para se reestruturar. Ele precisa dar um passo na vida dele. Na verdade, ele já deu e está dando, mas, no momento, eu não posso dividir essa experiência com ele. Ele precisa viver isso sozinho”, afirmou, sem dar detalhes.