Anitta convida Cardi B para cantar 'funk perfeito' e americana responde

A cantora Cardi B respondeu Anitta após a brasileira enviar um 'convite' para as duas fazerem uma música em parceria na última segunda-feira, 15, através de uma mensagem pública no Twitter.



"Okay, Cardi B, depois de eu ter desmaiado ouvindo você dizer que adoraria gravar comigo, tenho que dizer que eu tenho a música perfeita para nós. Eu já vi você ouvindo o funk brasileiro. A música é o melhor funk de todos. Vamos!", escreveu Anitta, inicialmente, marcando a cantora.



"Só se você me ensinar português", respondeu Cardi B, horas depois. Na sequência, Anitta comentou: "Fácil... Eu ensinei a Madonna também, para o nosso funk juntas [risos]".



A sugestão de Anitta foi feita após Cardi B responder a um fã que perguntou durante uma live se ela aceitaria fazer uma música em parceria com Anitta. "Eu adoraria", respondeu, na ocasião.



Confira os tuítes entre Anitta e Cardi B abaixo: