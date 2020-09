Anitta critica Bolsonaro por condução do país na crise: ‘Não lida de uma boa maneira’

Foto: Reprodução/NME

A pandemia do novo coronavírus despertou o lado politizado da cantora Anitta, logo após assumir que nunca soube dizer se era de direita ou de esquerda e, para descobrir isso, buscou informações e orientações com diversas pessoas, incluindo a amiga, a advogada e influenciadora Gabriela Priolli.

Após as aulas e explicações sobre elementos básicos da política, a funkeira passou a se posicionar com mais frequência nas redes sociais, e dessa vez sobrou para o presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao site NME, concedida em inglês, a Poderosa criticou a condução do país pelo líder do Executivo nacional, durante a pandemia do novo coronavírus.

“Eu acho que o presidente não está lidando com a crise de uma boa maneira. Ele está só se esquivando de tomar a responsabilidade dos problemas. Durante esse tempo, eu tive aulas sobre política, como o governo do Brasil funciona, e fiz isso no Instagram para as pessoas aprenderem”, relembrou.

“Nós temos voz e nós que elegemos essas pessoas. É importante entender o que eles [os políticos] estão fazendo para que a gente não vote neles novamente. Eu nunca votaria nele [Bolsonaro]. Mas aqueles que votaram podem ver o problema em eleger uma pessoa tão agressiva e que trabalha dessa maneira. Ele comanda e governa somente para as pessoas como ele, e não para os outros”, completou a artista, que também falou sobre o sucesso internacional de 'Me Gusta'. Assista.

