Anitta diz que Rock in Rio não valoriza artistas brasileiros: 'Não piso nunca mais'

Anitta usou as redes sociais para fazer críticas ao festival Rock in Rio. De acordo com a cantora, a organização dá preferência para artistas internacionais, e menospreza brasileiros.

Ela, que já tocou no Rock in Rio Lisboa, afirmou que só topou a pedido do público português. "Eu não piso neste festival [do Brasil] nunca mais", disse.

"Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por colocar a gente lá e a gente que se humilhe", desabafou.

Segundo Anitta, os artistas brasileiros se humilham para atender às exigências da organização do Rock in Rio, e tudo é entregue para os artistas de fora.

"Meu papel eu cumpri e estou feliz pelo fato de que eles tiveram que engolir o funk no fim das contas. Só esperei o último dia pra falar sobre porque sabia que ainda vinha muito mais funk bom pela frente", acrescentou.

Antes, Anitta falou sobre a força do gênero musical no Rock in Rio, que teve Ludmilla como uma de suas atrações no domingo e ressaltou que ela brigou "exaustivamente" com "gente bem grande" para que o gênero fosse respeitado pelo evento.

"O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival... e eu sei bem de pertinho como. A reputação do festival com a indignação do povo se nao tivesse funk não ia ser nada legal... mas pro palco mundo não tem [como foram as palavras mesmo?] 'star quality'...", acrescentou.