Anitta e Paulo Gustavo comandam 26ª edição do Prêmio Multishow

A cantora Anitta e o comediante Paulo Gustavo estão no comando da festa do Prêmio Multishow, que chega hoje chega à 26ª edição premiando os maiores destaques no cenário musical do país em 15 categorias. A cerimônia de premiação tem também apresentações de Lexa, Ludmilla, Melim e outros artistas. Iza e Ivete Sangalo vão cantar juntas.

Ivete vai cantar com Iza

A transmissão começa às 21h30 com um pré-show no tapete vermelho, com apresentações de artistas como Felipe Araújo, Lexa, Kevin O Chris, Gaby Amarantos e Seu Jorge. As apresentadoras Titi Müller, Laura Vicente e Dedé Teicher estarão ao vivo entrevistando os artistas.

A dupla Diva Depressão estará num espaço especial no tapete, o Vale, com decoração nas cores do arco-íris. Dali, ela vai realizar entrevistas e a brincadeira Bem-vindos Ao Vale, aprovando ou não a entrada de cada famoso no local.

O baiano Baco Exu do Blues vai cantar ao lado de Péricles a música Flamingos. Um dos maiores destaques do rap nacional, Baco levou duas estatuetas para casa na cerimônia de 2017: Revelação e Canção do Ano, por Te Amo Disgraça.

Baco Exu do Blues vai se apresentar com Péricles (fotos divulgação)

A premiação vai eleger os destaques do ano em 15 categorias, como canção; disco; revelação; clipe e gravação.

Dilsinho, Ferrugem, Gabriel Diniz (morto em maio), Gusttavo Lima e Wesley Safadão concorrem ao prêmio de melhor cantor. Anitta, Ivete Sangalo, Iza, Ludmilla e Marília Mendonça são candidatas a cantora do ano.

Multishow, hoje (29), 21h30