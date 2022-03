Anitta explica por que trocou festa de Kardashian por evento de Carla Perez

Em suas redes sociais, Anitta revelou o motivo de ter deixado de ir a uma festa promovida por Kim Kardashian para participar de um evento de carnaval de Carla Perez e Xanddy.



"Amore, entendo a posição de vocês que estão bombardeando o Twitter com esse assunto agora. Mas antes que vire uma coisa maior. Existe uma coisa chamada palavra, que eu tenho é muita", escreveu para um fã.

A cantora ainda acrescentou que os dois são amigos dela e que existe um sentimento de gratidão: 'Me apoiaram quando eu decidi ter meu primeiro trio em Salvador.""Eles me pediram essa participação há algum tempo e eu dei um jeitinho de estar. Eu recebi o convite dela poucos dias atrás e expliquei a situação que foi super compreendida."Anitta também disse que o universo recompensa aqueles que agem com respeito e gratidão. "Acredito que o importante na vida é ter palavra e não se esquecer de quem esteve ao nosso lado em momentos delicados."