Anitta leva prêmio nos EUA e exalta cantoras: 'Para as outras indicadas'

Aconteceu na noite deste domingo (20), em Los Angeles, o American Music Awards, premiação de artistas do mundo da música. A cantora Anitta recebeu o prêmio de artista latina feminina e, durante o discurso, aproveitou para falar que estava recebendo em nome das outras colegas que também disputaram.

"Eu trabalhei tão duro para isso. Esse prêmio é também para as outras indicadas, Becky G, minha amiga que eu amo tanto, ela merece tudo. Rosalía, todas... Não há vencedor se não há outras pessoas percorrendo esse caminho conosco", disse.

Apesar do nome de Anitta ter circulado como a primeira brasileira a ganhar o prêmio, outra cantora venceu diversas categorias. Taylor Swift mostrou que voltou com tudo ao ganhar o clipe do ano, artista pop feminina favorita, artista country feminina favorita e artista do ano.