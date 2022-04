Anitta provoca com look verde e amarelo no Coachella: 'cores pertencem ao Brasil'

A cantora e empresaria Anitta provocou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ao vestir um look verde e amarelo durante a apresentação no Coachella, festival que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. "Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país", alfinetou a cantora no Twitter após o show desta sexta-feira (15).

A frase da artista faz alusão a apropriação da camisa da Seleção Brasileira e das cores que simbolizam a nação pelo presidente e seus apoiadores. Por isso, a roupa escolhida pela funkeira incomodou os mais conservadores.

Ela se defendeu nas redes sociais: "A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim.”

No show do Coachella, Anitta levou elementos do Brasil e da favela. Ela entrou no palco de moto em um cenário que lembrava a comunidade em que cresceu. As projeções também ilustravam as festas com paredões de som.