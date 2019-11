Anitta sai em defesa de Ludmilla após ataque racista: 'Inaceitável'

Foto: Reprodução

A cantora Anitta saiu em defesa de Ludmilla na noite dessa quinta-feira, 31, após a mesma denunciar ter sofrido ataques racistas durante o Prêmio Multishow.

Na ocasião, a funkeira compartilhou um vídeo, em seu perfil no Instagram, onde uma das pessoas da plateia aparece xingando-a de "macaca" no instante em que ela sobe ao palco do evento.

"Inaceitável que alguém possa se achar no direito de chamar um negro de macaco ou tentar reduzi-lo como um ser humano inferior. Melhorem. Isso é um crime e absolutamente abominável", escreveu.

Inaceitável que alguém possa se achar no direito de chamar um negro de macaco ou tentar reduzi-lo como um ser humano inferior. Melhorem. Isso é crime e absolutamente abominável. — Anitta (@Anitta) November 1, 2019

A premiação aconteceu na noite da última terça-feira, 29. O momento foi registrado quando Ludmilla foi receber o prêmio pela música "Onda Diferente", parceria entre ela e Anitta, e subiu ao palco sozinha.

Conflitos envolvendo os direitos autorais da canção foram um dos motivos que levaram o fim da amizade entre Anitta e cantora.