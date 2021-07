Anitta termina namoro com bilionário americano Michael Chetrit

A cantora Anitta terminou o namoro com o empresário americano Michael Chetrit. De acordo com as informações da Vogue, a cantora participou do show do Harmonia do Samba em Fort Lauderdale, na Flórida, neste final de semana. E enquanto dividia o palco com Xanddy, revelou estar solteira novamente.



Recentemente, Anitta fez comentários sobre o relacionamento com o bilionário. "Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro. Eu confiro a minha conta bancária. Se a minha estiver grande, está ótimo! Não estou nem aí se a do bofe é grande ou é pequena. O nome dele é Michael e é isso, agora se a conta bancária está bombando, se está grande, se está pequena, se tem grana ou se não tem, eu não sei e não quero saber", disse na ocasião.



A família de Michael Chetrit trabalha no ramo imobiliário dos Estados Unidos. Ele estudou na Parsons School of Design, em Nova York, e é co-fundador da Chetrit Ventures.