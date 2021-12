Anitta usa vestido de R$ 60 mil em comemoração de Natal em família

A cantora Anitta usou um vestido avaliado em R$ 60 mil na sua comemoração natalina de 2021 com sua família. A cantora, que passou a véspera de Natal em sua casa no Rio de Janeiro, estava usando a peça da marca Yves Saint Laurent.

A informação do valor foi divulgada pelo fã clube @styleofanitta, que desde 2018 publica na internet as informações sobre as peças usadas pela artistas. A própria Anitta repostou a publicação nos seus stories.



Foto: Reprodução

"Eu fico impressionada com esse instagram que acha TODOS meus looks", escreveu Anitta na postagem do fã-clube que revelava o preço da peça. O vestido curto com embelezamento de estrelas preto, pela marca Yves Saint Laurent, é vendido no exterior por $10.700 dólares. Convertendo para reais, o valor é de aproximadamente R$ 60 mil.



Leia também: Chifre, troca de nome do ex e papai noel negro: como foi o Natal dos famosos