Anitta vem a Salvador para grande show em janeiro  

Anitta anuncia ensaio de Verão, em janeiro, no Centro de Convenções de Salvador (Marcos Ovando/divulgação)

A poderosa tá on! Anitta, que irá participar do Savage X Fenty Show, desfile da marca de lingerie de Rihanna, que rola na próxima terça-feira, com transmissão pela Amazon Prime Video, já tem data para se apresentar em Salvador. A cantora trará o seu ensaio de Verão, no dia 7 de janeiro, para o Centro de Convenções. Com o tema 'Guerreiras', o projeto passará ainda por outras cidades como Rio de Janeiro, Florianópolis (Praia de Jurerê), São Paulo, Brasília, Recife e Curitiba.

“Esse tema festeja e enaltece as brasileiras poderosas do passado e do presente. Homenagearemos as mulheres fortes que fizeram e fazem história, que nos inspiram e nos levam pra frente. Nunca fizemos um Carnaval tão grande. Eu amo! Estou muito animada”, disse a artista, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

Em Salvador, o ensaio é resultado da parceria com a 2GB Entretenimento, uma das principais produtoras baianas.

Rainha Silvia (Divulgação)

Visita ilustre

A rainha da Suécia, Silvia Renata Sommerlath, virá à Bahia no início da próxima semana. Fundadora da World Child Foundation, irá até Vitória da Conquista nesta segunda-feira (7) para acompanhar a implementação da Lei da Escuta Protegida. “Eu considero essa lei um dos maiores avanços desde o lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque agora as vítimas ou testemunhas não precisam mais falar da violência sofrida por repetidas vezes, já que seu depoimento é gravado”, disse, de acordo com nota publicada na coluna Direto da Fonte, de Gilberto Amendola, no Estadão.

Melanie Hopkins (divulgação)

Personagem da semana

A Embaixadora interina do Reino Unido, Melanie Hopkins, vem a Salvador para lançar uma parceria do governo britânico com a prefeitura municipal nas áreas de Educação. Trata-se do programa Skills for Prosperity, liderado pela Embaixada do Reino Unido, e um acordo de cooperação entre a Secretaria de Educação da cidade e o Conselho Britânico, que busca implementar medidas para o desenvolvimento profissional contínuo de professores, formadores de professores e outros profissionais da área de Educação. “Parcerias como essa simbolizam uma das principais missões da diplomacia: unir os países em prol da promoção de justiça social e igualdade de oportunidades", nos disse Melanie. A visita está prevista para quinta-feira, 10 de novembro. Hopkins estará acompanhada do novo cônsul honorário do Reino Unido na Bahia, Milton Deiró Neto, que assumiu o cargo em agosto.





Onde ir

Depois de um hiato de dois anos, por conta da pandemia, o Festival Salvador Jazz volta a acontecer, nos dias 3 e 4 de dezembro, no Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho. O evento fará uma homenagem ao músico e instrumentista Letieres Leite, que faleceu no ano passado.

Lançamento

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte fará festa de inauguração do seu novo espaço de eventos, o Solar das Orquídeas, no próximo dia 30 de novembro. O evento, apenas para convidados, contará com show da Banda Eva e desfile do Atelier Lethicia Bronstein.

Alô Alô Trancoso

A Premium Entretenimento, criadora do Camarote Salvador, promove a festa Hourglass, entre os dias 12 e 15 de novembro, em Trancoso. O evento, no Teatro L´Occitane, contará com shows de Saulo, Silva, DJ Peggy e DJ Jack-E, entre outros. “Quisemos juntar a energia ímpar de Trancoso, com atrações de peso e o já conhecido padrão de serviço do Camarote Salvador”, explica Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium.

Rodrigo Freire (divulgação)

Deu capa

O baiano Rodrigo Freire, à frente do Preto Cozinha, em São Paulo, estampa a capa da Veja São Paulo Comer & Beber, ao lado de outros nomes de uma nova geração de profissionais de gastronomia na capital paulista. Rodrigo, que inaugurou o espaço em maio deste ano, no bairro de Pinheiros, ficou ainda em segundo lugar na escolha dos melhores do ano como Chef Revelação, atrás de Giovanna Grossi.

Os Gilsons (divulgação)

Festa na Vitória

A Associação Circuito G10 vai reunir profissionais da arquitetura, design de interiores e empresariado do setor em torno de uma grande festa, na próxima quinta-feira (10), no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória. O evento, que terá show da banda Os Gilsons, marca o lançamento do Yearbook 2022, projeto que conta com a curadoria da Zeta Editora. A obra reúne os 25 projetos contemplados entre os mais de 100 inscritos.