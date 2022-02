Anitta virá a Salvador para participar de festa em mansão  

A cantora Anitta (Eduardo Bravin/divulgação)

A cantora Anitta virá a Salvador nas próximas horas. De acordo com informações exclusivas obtidas pelo Alô Alô Bahia, a superstar da música pop brasileira participará de uma ação promovida pela Beats. A marca, em parceria com a influenciadora digital Gkay, alugou uma residência, em um condomínio de luxo na Linha Verde, e estará reunindo personalidades para celebrar o que foi batizado como ‘Plano B do Carnaval’. A programação começa hoje e segue pelos próximos 3 dias.

“O Plano B de Beats não para! Prometemos entretenimento e curtição para geral, e a casa Plano B da Gkay e amigos será mais um momento para a galera se divertir e sentir o gostinho da energia do Carnaval”, nos disse Cauê de Souza, gerente de Marketing de Beats. Rafa Uccman e a Pequena Lô também estarão presentes e a residência será ambientada, diariamente, em homenagem ao carnaval de três grandes cidades: Rio de Janeiro, Salvador e Recife.

Família que foi dona da famosa ‘Casa Amarela’ abre espaço cultural

O encontro da cidade com a pulsante comunidade da Vila Brandão, entre o Corredor da Vitória e o Yacht Clube da Bahia, é a proposta do Espaço Cultural Daniel Solis, que acaba de ser inaugurado. O espaço, que poderá ser alugado para eventos, tem uma das vistas mais incríveis da Baía de Todos os Santos, pouco acima da antiga ‘Casa Amarela’, onde a família à frente do empreendimento morou por anos e que hoje faz parte da área de lazer da Mansão Wildberger.

Daniela Solis (divulgação)

O espaço cultural é uma homenagem ao patriarca da família Solis. “Nosso pai (Daniel), que faleceu recentemente, criou aquele acesso da Vila Brandão. Ele amava aquela vila, amava morar ali”, nos disse Daniela Solis, que está comandando o projeto. No último dia 02, o instituto foi oficialmente inaugurado durante almoço para celebrar Iemanjá.

A promoter Licia Fábio (Tati Freitas/divulgação)

Férias de verão

Uma das grandes promoters do país, Licia Fabio estará ausente de Salvador durante o período em que seria realizado o Carnaval. Com a festa não acontecendo pelo segundo ano consecutivo, em função da pandemia, Licia desembarcou, anteontem, em Trancoso, onde passará curta temporada, hospedada com os amigos de longa data Donata Meirelles e Nizan Guanaes.

O casal José Renato Tourinho e Mirella Samaha (Elias Dantas/Alô Alô)

Casamento sofisticado

O empresário José Renato Tourinho se casou com Mirella Samaha, sábado, em elegante cerimônia na residência da família do noivo, no bairro de Itapuã, em Salvador. Sonja Lopes e Núbia Caloula assinaram a decoração da festa, que contou com shows de Thiago Arancam e da banda Olodum. Ao invés de presentes, os noivos pediram que os convidados ajudassem duas instituições sociais: Casa Pia e Irmã Dulce.

Com vista para o mar

Ana Helena Mofarrej e Lucas Cardoso se casaram na presença de familiares e amigos, sábado, em cerimônia seguida de festa no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte (BA). A noiva subiu ao altar, construído em cima da piscina principal do hotel, ao lado do pai, o empresário Miguel Mofarrej. Cerca de 800 convidados prestigiaram o enlace, que contou com decoração luxuosa, assinada em parceria por Vic Meirelles, José Antonio de Castro Bernardes e Lais Aguiar.

Programa preferido

O programa preferido de Caetano Veloso neste verão de Salvador tem sido ir ao Porto da Barra. Ontem à tarde, o artista voltou ao local onde esteve há uma semana para curtir o pôr do sol. Caetano é assíduo da famosa praia e chegou no espaço com o poeta e comunicador James Martins.









Em cartaz

Um dos principais nomes das artes cênicas brasileiras já tem data para retornar ao mais prestigiado palco baiano. Claudia Raia encenará o musical "Conserto para Dois" no Teatro Castro Alves, dias 6, 7 e 8 de maio, ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, que também dirige a montagem. O musical é um dos destaques da programação 2022 do Catálogo Brasileiro de Teatro.