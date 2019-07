João Gualberto e Geyse Fiedra (Foto: Alô Alô Bahia)

O empresário João Gualberto completou idade nova neste sábado (06) e comemorou com grande almoço em sua casa da Praia do Forte. O agito, com show de Magary Lord, reuniu diversos políticos, como Marcelo Oliveira (prefeito da Mata de São João), Bruno Reis (vice-prefeito de Salvador), Leo Prates, Adolfo Viana Neto e Jutahy Magalhães. João Gualberto recebeu os convidados ao lado da esposa Geyse Fiedra.