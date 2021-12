Anne Lotermann troca Jornal Nacional por Faustão na Band

Anne Lotermann anunciou que pediu demissão da TV Globo. Ela vai trabalhar com Faustão na Band, segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7.

Lotterman, que apresentava a previsão do tempo no Jornal Nacional, ficou ficou apenas dois anos na função.

Ainda de acordo com o colunista, Anne se reuniu com seus chefes, Ali Kamel e William Bonner para comunicar a decisão, e saiu de forma amigável.

Três nomes são cotados pela Globo para assumir a previsão do tempo no telejornal: Jacqueline Brazil e Eliana Marques, que já eram substitutas do quadro desde os tempos de Maju Coutinho, são os nomes mais fortes.

Marcelo Pereira, repórter da equipe de São Paulo, também tem sido treinado há meses e já chegou a substituir Jacqueline Brazil em plantões de fim de semana e feriados.