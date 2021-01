Ano novo, carro novo. O momento é bom para comprar um veículo?

O momento é bom para trocar o carro? Como estão as taxas de juros das linhas de financiamento, Edísio? Ricardo Oliveira



Olá Ricardo. Até o início do segundo semestre de 2020 os preços e condições para compra de veículo novo, estavam boas, resultado da retração econômica devido à pandemia do coronavírus. Montadoras ofereciam condições bem especiais para compra de novos, mas com a retomada da economia essas condições foram sumindo, dando lugar ao processo natural para compra de veículos novos. Observo que alguns preços se elevaram, o mesmo ocorrendo com a taxa de juros, resultado de uma incerteza em relação à capacidade de pagamento do consumidor, aliado ao nível de inadimplência que cresceu bastante. O ideal é avaliar sua condição financeira para verificar qual a capacidade de pagamento que possui e assim buscar opções que estejam coerentes com seu planejamento, evitando o pagamento excessivo de juros em caso de inadimplência. Se a ideia for caso usado, a atenção precisará ser mais redobrada, há uma escassez de veículos usados nas principais revendedoras, o que provoca um aumento de preço desse produto, portanto, o momento requer muita paciência e cautela, utilizando do mecanismo da pesquisa para encontrar a melhor opção de compra.





O Tesouro Direto é uma boa opção para quem quer fazer uma reserva financeira? A minha intenção é usar esse dinheiro daqui a três anos para dar entrada no meu apartamento. Fernando Miranda



Olá Fernando. A compra de Títulos Públicos é sim, uma boa opção, porque reúne bom desempenho associado à segurança, principalmente sendo o seu objetivo a compra de um imóvel. Não há o que se falar em arriscar esse dinheiro em produtos financeiros mais voláteis se o objetivo a compra de um bem, imagine a frustração se ao chegar o momento da compra os resultados do Mercado Financeiro não estejam favoráveis, e tenha desvalorizada a sua carteira de investimento, não podemos arriscar a esse ponto. Faça as simulações no Tesouro Direto e opte por um produto com vencimento em três anos, o que irá garantir uma rentabilidade média muito boa, considerando o cenário de renda fixa, preservando seu capital com a segurança e tranquilidade que você precisa. Produtos como o IPCA+, ou Tesouro Selic, são boas opções, mas observe cuidadosamente a rentabilidade real, já descontado o imposto de renda, e avalie a melhor opção.





