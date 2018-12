Ano novo, frota nova

A importância da coleta de resíduos é clara. Basta você observar a quantidade gerada em sua casa e experimentar, durante uma semana, pesar e medir o volume de tudo que você descarta. Se levar em consideração que existem milhares de outras residências, imagine a quantidade de lixo que geramos diariamente e da importância dos serviços de coleta e destinação de nossos resíduos.

Para aprimorar a produtividade operacional e a qualidade da coleta de lixo da capital, uma nova frota de caminhões compactadores chegou para agilizar a limpeza da cidade. A renovação foi realizada este mês pelos consórcios responsáveis pela prestação de serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Salvador: SOTERO Ambiental e EcoSal, que dividem o município em dois lotes para a execução do trabalho.

O Lote 1, operado pelo Consórcio SOTERO Ambiental, por exemplo, atua em uma área que abrange do Farol da Barra ao Farol de Itapuã, incluindo trechos de bairros como Graça, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Pituba, Caminho das Arvores, Itaigara, Pernambués, Imbuí, Patamares, Piatã, Itapuã, dentre outros. Só nesta parte da cidade, são coletadas, mensalmente, cerca de 40 mil toneladas de resíduos domiciliares com uma frota de 48 caminhões, que trabalham dia e noite para manter a cidade limpa.

Os serviços de coleta de resíduos, a partir dessa nova frota, contam com mais tecnologia. A renovação também beneficiou o meio ambiente. Por conta de motores mais modernos, haverá uma redução na emissão de gases, como o dióxido de carbono (CO²) e dióxido de enxofre (SO²), ambos com relação direta ao aquecimento global.

Já os trabalhadores ganharam mais segurança com os novos equipamentos de trabalho. Os veículos possuem um sistema de fechamento automático da tampa traseira, sem a necessidade de intervenção manual do gari. “A nova frota otimiza todo o processo de coleta e descarga de resíduos, isso reduz o tempo e os riscos de acidente de trabalho, tornando a operação mais segura e eficaz, além de otimizar o atendimento à população”, completa Marcelo Azevedo, diretor da SOTERO Ambiental, empresa responsável pela execução do serviço de limpeza do Lote 1.

Com um maior gerenciamento eletrônico, os novos caminhões possuem um ciclo automático de compactação de resíduos, podendo ser acionado por um só botão. Outra novidade é o material aplicado ao assoalho dos compactadores – piso interno do baú onde se compacta o resíduo – que foi fabricado em aço inox, evitando corrosão dos veículos e, consequentemente, possíveis vazamentos, sendo um tipo de equipamento pioneiro no Brasil.

Somente no Lote 1, foram disponibilizados 48 novos caminhões de coleta, que estão preparados para acessar todas as vias da cidade: 21 veículos são destinados para as avenidas de melhor acesso, com capacidade para carregar até 12 toneladas de resíduos, outros 14 caminhões, podendo suportar até 10 toneladas, para atuação em lugares de acesso mais restrito, sete minicompactadores para utilização em vias mais estreitas e de difícil acesso, podendo carregar até quatro toneladas de resíduos, além de mais seis veículos para coleta de contêineres e caixas estacionárias.

Caso nenhum dos 48 caminhões atenda a demanda em locais mais específicos, o tra balho pode ser feito ainda com a moto-triciclo coletora de resíduos ou ainda as EcoBikes, utilizadas no esvaziamento das papeleiras da orla, que são os recipientes de pequeno e médio porte.

“A aquisição destes equipamentos, considerados os mais modernos do seguimento, confirma nosso compromisso em atender cada vez melhor a população, prestando serviços com qualidade e eficiência, fazendo com que Salvador esteja sempre limpa e linda”, ressalta Carlos Neto, Diretor de Operações da SOTERO Ambiental.

MONITORAMENTO ONLINE

A nova frota utilizada pelos dois Consórcios também possui GPS (Sistema de Posicionamento Global). Com isso, a equipe da Área de Inteligência Operacional dos Consórcios consegue realizar um monitoramento online do serviço de coleta de lixo, 24 horas por dia.

“Desta forma, a tecnologia nos ajuda a saber, com precisão, a hora em que o caminhão passou na porta da casa de cada cidadão Soteropolitano. O monitoramento online evita que haja falha no trabalho e garante que os serviços prestados sejam plenamente executados com eficiência e qualidade”, destaca Marcelo.

CAMINHÃO NATALINO

Em parceria com a LIMPURB e SEMOP, alguns caminhões Compactadores dos Consórcios ganharam uma decoração especial de fim de ano. Com um gorro de Papai Noel, decoração natalina e iluminação de Led, alguns dos novos veículos com capacidade para 10 toneladas de lixo circularão com os enfeites de Natal, por toda cidade, até10 de janeiro. A novidade foi apresentada na última terça-feira (18), com o propósito de passar uma mensagem de Natal, com muita paz e harmonia para a população.

Alguns dos novos veículos circularão com os enfeites de Natal, por toda cidade, até 10 de janeiro (Divulgação).

“Além de ser uma empresa que presta serviço de limpeza para a cidade, queremos também ter uma boa relação coma sociedade. Desejamos participar das melhorias do município. Temos como meta ser referência na oferta de serviços diferenciados, integrados e inovadores, que resultam em qualidade, excelência operacional e produtividade, pensando sempre na segurança ambiental e dos colaboradores”, declara Carlos Neto.