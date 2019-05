Anselmo Ramon sobre Osmar Loss: 'Cobra bastante e é coerente'

Os jogadores do Vitória souberam da contratação do treinador Osmar Loss pelas redes sociais, durante o treinamento na manhã desta terça-feira (21), na Toca do Leão. "A gente soube por vocês da imprensa, saiu no Instagram. Vimos pelo celular e um foi falando para o outro", contou o atacante Anselmo Ramon. O anúncio do novo técnico foi feito pelo presidente Paulo Carneiro em sua conta pessoal no Twitter.

Osmar Loss assume o lugar de Cláudio Tencati, demitido no domingo (19). Anselmo Ramon, que foi treinado por Loss no Guarani, de janeiro a março, comentou sobre o novo contratado. "Osmar gosta que a equipe tenha toque de bola. A partir do momento que a equipe tenha um contra-ataque, ele não quer que perca tempo. Quando perde essa bola, ele pede para matar logo em cima. É uma equipe que vai marcar bastante e vai jogar também. Ele é um cara tranquilo, mas, dentro de campo, cobra bastante. É um cara trabalhador, coerente. Quem tiver melhor, vai jogar com ele".

Anselmo Ramon jogou quatro partidas sob o comando de Osmar Loss no Guarani, pelo Campeonato Paulista. Entrou no decorrer do triunfo contra o São Caetano (2x1) e do empate com a Ferroviária (1x1). Depois, foi titular nas derrotas para Ituano (2x1) e Ponte Preta (3x0). Após o revés no clássico, o técnico foi demitido, no dia 16 de março. "A gente começou fazendo uma boa campanha, infelizmente os resultados não aconteceram", pontuou o centroavante.

Anselmo ainda fez outros dois jogos com a camisa do Guarani, na Série B, antes de se transferir para o Vitória. Deixou o banco de reservas no empate contra o Figueirense (0x0) e na derrota para o Oeste (2x0). Ele não anotou gol com a camisa da equipe paulista.

Mais uma vez, Anselmo Ramon vai buscar a titularidade com o técnico Osmar Loss. Ele estreou com a camisa do Vitória no decorrer da derrota por 3x1 contra o São Bento, sábado (18), no Barradão. "Fisicamente, estou bem. Vinha jogando. Tive uma pequena lesão no adutor e fiquei uma semana parado, foi quando teve o interesse do Vitória. Fui bem recebido, estou bem à vontade, agora vamos em busca das vitórias, que é o que a gente precisa", projetou. "Estamos com cabeça boa, focados. O que aconteceu contra o São Bento, a gente poderia ter feito dois, três a zero, e segurado o jogo. O resultado não condiz. Agora é virar essa chave".

A reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro pode acontecer no domingo (26), contra o Atlético-GO, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida marcará a estreia do técnico Osmar Loss. O novo comandante chega a Salvador no início da tarde desta terça-feira e treinará o time pela primeira vez na manhã de quarta.