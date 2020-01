Ansioso pela volta de Geninho, Romisson projeta um 2020 melhor

Era um dia 2 de maio quando o então técnico do Vitória, Claudio Tencati, confirmou a chegada de Romisson. Ele foi apresentado quatro dias depois junto a Ítalo, Gabriel Bispo e Van - o pacotão do rubro-negro, que brigava contra a zona de rebaixamento para a Série C do Brasileirão.

Tencati se foi e veio Osmar Loss, que também foi demitido para a promoção de Carlos Amadeu. Este último também teve seu vínculo rescindido. Uma coincidência entre todos eles é que ninguém deu uma chance para Romisson. Até que veio Geninho e aí o volante de 23 anos finalmente entrou em campo.

O alagoano de voz mansa e poucas palavras chegou a jogar a semifinal do Brasileiro de Aspirantes pelo time sub-23 até fazer sua estreia no elenco de cima. Foi na 27ª rodada da Série B, em jogo que o Vitória bateu o Oeste por 3x1. Ele substituiu Felipe Gedoz no intervalo daquela partida que o Leão deixou o Z-4 temporariamente e estancou uma sangria de cinco jogos sem vencer.

Romisson agradou na estreia e recebeu uma inédita oportunidade como titular contra o Cuiabá, no jogo seguinte, que o Vitória ganhou, novamente por 3x1. A primeira derrota que amargou dentro de campo foi contra o Londrina, uma derrota por 1x0 dentro do Barradão. Contudo, o futebol agradou ao técnico Geninho e o jovem conseguiu renovação de contrato.

"Eu tou muito feliz, bastante. Gostei muito de ter renovado, trabalhei quietinho, esperei minha oportunidade chegar e quando chegou eu aproveitei", afirmou Romisson, que usou a camisa 77 no último ano.

A chegada de Geninho, inclusive, é um momento que gera expectativa em Romisson. O técnico rubro-negro está de licença médica e por isso o auxiliar Bruno Pivetti é quem está comandando a pré-temporada do elenco de cima. A tendência é que Geninho só retorne na semana da estreia do Vitória no ano, contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

Ao todo, o volante disputou 6 partidas pelo Vitória. Foram 3 triunfos, 1 empate e duas derrotas. Para 2020, o atleta de 23 anos almeja mais minutos dentro de campo e, principalmente, o acesso para a primeira divisão do futebol nacional.

"A expectativa é boa. Em 2019 a gente apredeu muito, teve alguns desacertos mas é passado. Esperamos que 2020 seja um ano vitorioso e a gente consiga o acesso para Série A", projetou.

Com o adiamento do Campeonato Baiano, a estreia do Vitória em 2020 ficou para o dia 25 de janeiro. O jogo contra o Fortaleza acontece no Barradão. Um dia depois, o time sub-23 estreia no Baiano em partida contra o Jacobina.

