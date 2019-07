Antes de enfrentar o Grêmio, Bahia chega a marca de 40 mil sócios

A torcida do Bahia deu mais uma demonstração de força. Nesta quarta-feira (17), o clube atingiu a marca de 40 mil sócios. O número é histórico no tricolor, que se abriu para associações em massa em 2013, ano em que o sócio passou a ter direito a voto.

"Sobre a marca de 40 mil sócios, impossível não lembrar que até poucos anos era praticamente impossível se associar ao Clube. Hoje, os sócios são fundamentais para a recuperação do tricolor. Nosso MUITO OBRIGADO!", escreveu Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia, em sua conta no Twitter.

A marca recorde foi alcançada justamente no dia em que o tricolor encara o Grêmio, na Fonte Nova, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partir das 19h15, o Bahia tenta uma vaga inédita na semifinal da competição.

???? 40 MIL SÓCIOS! CHEGAMOS A 40 MIL SÓCIOS! Nossa homenagem a todos vocês. Ainda não é? Associe-se agora ➡️ https://t.co/MmNr2m2pjj #AssociouBrocou pic.twitter.com/kkr4Lpnshf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 17 de julho de 2019

A torcida do Bahia esgotou os ingressos desde a véspera da partida. A expectativa do clube é de quebrar o recorde de público na temporada, que é do Ba-Vi disputado no dia 3 de fevereiro, quando 43.393 torcedores acompanharam o clássico pela primeira fase da Copa do Nordeste.