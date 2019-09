Antes de jogo do Vitória, dezenas de quilos de milho são despejados no entorno da Fonte Nova

Quem foi à Arena Fonte Nova nas primeiras horas da manhã deste sábado (14) teve uma surpresa. Dezenas de quilos de milho foram despejados no entorno do estádio, onde o Vitória enfrenta o Guarani a partir das 16h30.

O milho foi despejado nas entradas Super Norte, na Ladeira da Fonte e no portão Norte 1. Nas redes sociais, usuários atribuíram a ação com milho a torcedores do Bahia. "Hoje tem banquete para os torcedores do Vice! 200kg de milho jogados ao redor da fonte nova", escreveu uma usuária, no Twitter. A quantidade de grãos, no entanto, não foi confirmada pela Limpurb.

A partida deste sábado será a primeira desde que o time rubro-negro anunciou, na segunda-feira (9), que mandaria seus jogos para a Fonte Nova até 2023. A CORREIO, a assessoria da Arena Fonte Nova confirmou o ocorrido. Ainda de acordo com a assessoria, o milho já está sendo retirado e o processo deve ser concluído antes do fim da manhã.

Ajudando a recolher o cereal no entorno da arena, o gari Raimundo Silva de Jesus, afirmou que nunca tinha visto tanto milho junto desde que veio de Ipirá, o interior da Bahia. Ele, que torce para o Bahia, disse que a gozação entre torcedores é saudável e diz que faz parte do futebol.

"Isso é bom para os torcedores, é divertido. O que não pode é ter violência, uns matar os outros. Precisamos de paz no futebol", afirmou.

O embalado de supermercado Maciel de Jesus, 25 anos, aproveitou e catou 20 quilos de milho para levar para casa. O objetivo era alimentar sua criação de galinhas.

"Agradeço aos torcedores do Bahia por fazerem isso, vou alimentar as 15 galinhas que tenho em casa", contou.

Entre os torcedores, a notícia se espalhou logo cedo. O analista de informática Renato Dourado, 35, foi comprar o ingresso do jogo do Vitória junto com o pai, o aposentado Eunildo Dourado, 72, já sabendo do ocorrido com o milho jogado nas entradas da Fonte Nova, quando viu pelas redes sociais.

"É uma gozação normal, da mesma forma que chamamos eles de sardinhas e jahias. A partir do momento que parte para agressão não é coisa de torcedor, e vandalismo e nau carastiamo. Eu prefiro os jogos na fonte nova, venho andando, e mais perto, mas gostava mesmo é do Barradão, que é o nosso estadio", afirmou, ao dizer que o Leão da Barra vence o jogo de hoje pelo placar de 3x1.

Para ele, os jogadores nem se importam com as provocações. De tão focados na partida, acredita que devem deixar a rivalidade para a torcida.

"Acho que não deveria ter uma revida contra a loja do Bahia, isso não é cidadania. Tomara que os torcedores que se dizem organizados não queiram fazer nada em troca. vamos levar na esportiva e bola para frente. somos torcedores vamos torcer, vibrar e apoiar o nosso time para voltar à Série A".

Com opinião contrária ao colega rubro-negro, o aposentado Carlos Tomaz do Carmo, 68, não gostou muito da brincadeira dos torcedores rivais. Para ele, esse tipo de coisa pode gerar algo pior, como brigas.

"É coisa de vândalo mesmo, de certa forma, porque estão atingindo um patrimônio público. Acho que isso é uma falta de respeito. As pessoas têm que entender que o futebol é jogado em campo. Fora dele deve haver amizade. Por conta dessas coisas, os Bavis são realizados com torcida única. Isso pode gerar algo muito ruim futuramente. Um torcedor exaltado pode tentar revidar e atingir o patrimônio deles, que é a loja no Dique", disse.

Twitter

Nas redes sociais, a provocação rendeu reações mistas. Houve quem criticasse a atitude e quem aproveitasse para brincar com os torcedores do Vitória.

Rpz, agora foi que deu. A torcida do @ECBahia comendo pilha de galinha fujona. ELES NÃO VÃO QUEBRAR PORRA NENHUMA! E tem que sacanear mesmo. Todo jogo encher o entorno da Fonte Nova de milho. Daqui pra lá nunca podemos fazer nada pq tudo é ofensivo pra eles... Me deixe, viu!? — Ícaro (@MeirelesAmorim) September 14, 2019 Desculpa, mas não acho graça nem legal essa atitude do milho na fonte nova. Acho um início de uma convivência bem ruim que irá perdurar por no mínimo 3 anos. Depois não reclamem da réplica. — Camila Coutinho (@coutinhomila) September 14, 2019 No Barralixo colocam um curral e tratam o torcedor do Bahia como cavalo;

Na fonte Nova, jogaram milho pras galinhas...

Achei justo. pic.twitter.com/vTtIsHC02U — Marcos (@RealKiTtO) September 14, 2019 Desnecessário a atitude de uma parte da torcida do Bahia jogar milho no entorno da Arena Fonte Nova. Isso só causa mais ira por parte dos rubro negros. — Ricardo Costa ???????? (@ricardodeaco) September 14, 2019

Três anos

O Vitória enfrenta o Guarani neste sábado, às 16h30, pela 22ª rodada da Série B. O rubro-negro é o 15° colocado na tabela, com 24 pontos, a apenas um da zona de rebaixamento.

O contrato com a Fonte Nova vai até dezembro de 2022. Com isso, o Leão jogará lá pelos meses restantes da temporada 2019 e mais três temporadas inteiras. Até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o time jogará nove vezes na Fonte Nova.

Com informações do repórter Eduardo Dias