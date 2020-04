Antes de Nadine, padrasto de Neymar formou 'trisal' com dois homens

Foto: Reprodução

A movimentada vida amorosa "pré-Nadine" do padrastro de Neymar teve mais um capítulo revelado. Segundo o Extra, o modelo Tiago Ramos, de 23 anos, viveu um "trisal" com um casal gay de São Paulo, o massoterapeuta e também modelo Hans Madrid, de 24 anos, e o marido dele, o empresário Raphael Stemberg, de 32. O romance a três durou um ano e seis meses (de agosto de 2018 até o fim do ano passado).

“Moramos juntos, tivemos um relacionamento a três e nunca escondemos. Em agosto de 2018 ele veio morar com a gente”, revelou Hans ao Extra, contando que foi apresentado a Tiago pelo próprio marido, que prefere manter a discrição e não falar do assunto. O casal está junto há cinco anos e vive num condomínio de luxo em Osasco, na Grande São Paulo.

Hans afirma que ele e o marido ficaram surpresos ao saberem que Tiago estava namorando a mãe de Neymar. “Ele é bi (bissexual), curte homem e mulher, mas no momento que ele estava com a gente, só ficava com a gente. Terminamos porque ele foi buscar o sonho dele de ser jogador de futebol”, lembra, elogiando: “É um garoto do bem”.

Outras conquistas

A lista de amores passados de Tiago tem o cozinheiro de Neymar, um empresário baiano e Carlinhos Maia. O assessor Irinaldo Oliver, morador de São Paulo e mais um membro do clube, em entrevista ao jornal Extra confirmou que, de fato, Tiago é bissexual e tem uma quedinha por mulheres mais velhas.

"Já namorei ele, sim, entre 2017 e 2018", disse o assessor, afirmando que ficou surpreso quando soube do romance do ex com Nadine, de 52 anos. "Não imaginava que seria a mãe do jogador. Mas, que eu saiba, ele sempre foi bi (bissexual)... Porém, sempre gostou de mulheres mais velhas", afirmou.

Oliver também conta que os dois pararam de se falar quando o namoro chegou ao fim. "Ele me bloqueou de tudo", disse. E faz um elogio ao ex-namorado: "É um menino super doce, super do bem".

Tiago Ramos nasceu em Pernambuco e, além de jogar futebol, já fez trabalhos como modelo e é fanático por games. Ele é amigo de Neymar e dos parças. Há dois anos, ele foi anunciado como uma promessa no futebol brasileiro. O início de sua carreira foi no Ferroviário, clube pernambucano.

Relacionamento com baiano

De acordo com a colunista do jornal O Dia Fábia Oliveira, Tiago morou por quase três anos com o empresário Eduardo Pereira, de Salvador. A jornalista ainda divulgou fotos do ex-casal e conversas que tinham no WhatsApp.

Além de proprietário de um escritório de advocacia, Pereira ainda é dono de um time de futebol. Ainda de acordo com Fábia, os dois moraram juntos (entre idas e vindas) de 2015 a 2018, quando o romance terminou. Foi Eduardo quem deu a primeira chance a Tiago no futebol. Ele quem levou o novo 'padrasto' do Neymar, que morava em Monteiro, na Paraíba, para jogar em um time da Bahia.

(Foto: Reprodução/Fábia Oliveira)

Enquanto foi casado com Eduardo, Tiago morava em uma mansão com o ex em Alphaville, desfrutava dos carros importados do empresário e deixava seus colegas de time 'passados' ao chegar de helicóptero para jogar. No São João da Paraíba, Eduardo bancou um camarote para Tiago. Além dele, quem também tinha camarote próprio na festa era a prefeita de Monteiro.

A colunista de O Dia ainda revelou que, antes de efetivamente o romance terminar, em 2018, Tiago chegou a se envolver com um assessor de São Paulo, chamado Irinaldo Oliver, em 2017. Tiago e Eduardo ensaiaram uma volta, mas o rompimento aconteceu de vez após Eduardo descobrir que, além do assessor, Tiago também estava ficando com o humorista Carlinhos Maia. Enquanto conversavam e ainda havia possibilidade de reatar o casamento, os dois chegaram a combinar de passar a virada de ano para 2019 juntos, mas não rolou.

A reconciliação do ex-casal também não aconteceu por conta do início do relacionamento de Tiago com a apresentadora Flor, do SBT. Tiago fora apresentado a Flor por um amigo em comum. Mas o relacionamento com a apresentadora também não durou muito.

O colunista Leo Dias, de Uol, também afirmou que Tiago já teve um affair com o humorista Carlinhos Maia. Além disso, ele já namorou com Mauro, cozinheiro particular de Neymar.

Foi através de Mauro, inclusive, que Nadine conheceu Tiago - na época, o rapaz ainda namorava o cozinheiro, segundo o colunista. Desde que soube do novo namoro do ex, o cozinheiro apagou as fotos que mantinha nas redes sociais com Tiago.

Fã de Neymar, Tiago conseguiu se aproximar do círculo de contatos do jogador e chegou a assistir uma partida do PSG, em Paris, do camarote. Também esteve na festa de aniversário do jogador, em fevereiro, quando se aproximou de Nadine. O colunista afirma que Mauro foi pego de surpresa com tudo e rompeu qualquer contato com Tiago.

Já com Carlinhos Maia, o affair aconteceu quando o humorista estava separado momentaneamento do hoje marido, Lucas Guimarães.