Antes de pegar o Criciúma, Vitória foca em ajustes na defesa

O Vitória está quase pronto para o duelo contra o Criciúma, nesta sexta-feira (19), às 21h30, no Barradão, pela 10ª rodada da Série B. Na manhã desta quarta-feira (17), o elenco rubro-negro voltou aos trabalhos na Toca do Leão. Como em boa parte da semana, o trabalho foi focado no sistema defensivo.

Com os portões do Barradão fechados para a imprensa, o técnico Osmar Loss comandou uma atividade com foco nas bolas paradas defensivas. A intenção de Loss é ajustar o posicionamento da defesa.

Diante do Criciúma, o Leão vai ter uma nova dupla de zaga. Sem poder contar com Zé Ivaldo, que trata de um edema ósseo, Ramon volta a ser titular. Ele vai formar parceria com Everton Sena.

O trabalho do dia contou ainda com uma atividade de finalizações. A baixa ficou por conta do atacante Wesley. Ele foi poupado depois de reclamar de dor na canela. Wesley vai ser avaliado pelo departamento médico, mas não deve preocupar para a partida de contra o Tigre.

O elenco do Vitória volta aos treinos nesta quinta-feira (18), em mais um treino fechado, quando finaliza a preparação para o duelo. Com quatro pontos, o Leão é o lanterna da Série B do Brasileirão.