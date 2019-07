Antes do retorno, Vitória fará jogo-treino com a Jacuipense

A uma semana de voltar a disputar a Série B, o Vitória terá um teste importante nesta intertemporada. A equipe do técnico Osmar Loss enfrentará o Jacuipense em jogo-treino nesta quarta-feira (3), às 15h, no Barradão.

A atividade não terá a presença de torcedores e da imprensa. Os três reforços trazidos pelo rubro-negro até o momento devem jogar. São eles o goleiro Martín Rodríguez, o lateral-esquerdo Chiquinho e o volante Baraka.

O Leão tem aproveitado a pausa no calendário brasileiro para a realização da Copa América para ajustar o time, atual lanterna da segunda divisão com apenas quatro pontos em oito rodadas. O jogo-treino deve ser o único teste antes do retorno da Série B.

O Vitória volta à ativa na terça-feira (9), às 19h15, diante do Cuiabá no Barradão. A equipe vem treinando desde o dia 12 de junho, quando começou a intertemporada após a derrota por 3x0 para o Oeste pela 8ª rodada.