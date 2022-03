Antigo hotel da Rede Concept em Salvador passará por reforma e vai virar 5 estrelas

O antigo hotel da Rede Concept em Salvador, no Costa Azul, em frente ao antigo Centro de Convenções, vai passar por mudanças. O projeto de retrofit em toda a fachada ficará a cargo das arquitetas Ana Paula e Ana Claudia Nonato, do escritório Dois A Arquitetura & Interiores.

Ainda sem bandeira definida, o hotel, com as adaptações, atualizações e reformas, subirá duas categorias, de 3 para 5 estrelas. As obras, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, vão abranger, inclusive, a modernização nos 250 quartos, que serão equipados de forma Premium.

A arquitetura que já existe será mantida, mas passará por uma modernização, inclusive com total repaginada na recepção, restaurante, cobertura e piscina. O hotel ainda vai ganhar um novo Spa, no salão, e uma Suíte Presidencial no último andar, com vista mar.

Com previsão de início em abril deste ano, as obras, que acontecerão em etapas, devem ser finalizadas em setembro de 2023.

