Antônia Fontenelle ganha briga judicial de R$ 30 milhões contra filhas de Marcos Paulo

A atriz Antônia Fontenelle venceu uma disputa judicial que corria desde 2012 por conta da herança de seu ex-marido e diretor Marcos Paulo, que faleceu naquele mesmo ano e tem como espólio algo em torno de R$ 30 milhões.

O embate jurídico era contra duas filhas do diretor: Mariana, filha dele Renata Sorrah, e Giulia Costa, fruto de seu relacionamento com Flávia Alessandra.

A informação foi revelada pela própria Antônia na manhã desta quarta-feira (10), em seu Instagram. "Meu advogado me liga para dizer que, finalmente, depois de 7 anos de muito esculacho, a Justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral. É uma vitória moral. Três a zero como todas as vezes que fui reconhecida, foi por unanimidade", desabafou.

Ela ainda ensaiou uma lição de moral: "Eu queria dizer para as mulheres desse país que não desistam dos direitos de vocês, nunca deixem ninguém esculachar vocês, nunca abaixem a cabeça pra ninguém. O Brasil tem Justiça, sim. Grite! Contra fatos não há argumentos. Há sete anos eu estava sendo humilhada, esculachada, menosprezada".

Em sua página, ainda postou um vídeo que classificou como um "grito", de Carolina Ferraz em "O Astro" (2011) gritando: "Eu sou rica!"

O casal

Antônia Fontenelle e Marcos Paulo ficaram juntos por seis anos e, antes de sua morte, o diretor deixou uma carta garantindo que a mulher teria direito a 60% de seus bens e investimentos.

Porém, o documento não foi reconhecido em cartório e é passível de discussão.

Em agosto de 2017, Antônia foi reconhecida como herdeira de Marcos Paulo em instância inferior. Depois, a disputa foi parar no STJ, onde Fontenelle acabou excluída, e na sequência seguiu para o colegiado.