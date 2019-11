Antônio Benício diz que não tem ciúmes da mãe, Alessandra Negrini

Preparando-se para sua estreia na TV, na novela "Amor de mãe", próxima das 21h, Antônio Benício garante que não sente ciúmes da mãe, Alessandre Negrini, 49 anos, sempre elogiada pela beleza e boa forma. O rapaz de 22 anos é filho da atriz com o colega Murilo Benício.

(Foto: Reprodução)

Segundo Antônio, ele aprendeu cedo a lidar com comentários a respeito da mãe. "Isso foi essencial para eu entender o meu lugar de respeitar a mulher. Porque ela é uma mulher muito bonita e tem atenção do público por ser bonita. E é uma pessoa que não envelhece nunca, e não vai envelhecer nunca, o que é uma magia, né (risos)", elogia. "Tive que entender desde pequeno, meus amigos acham ela bonita... Então, tenho ciúmes da minha namorada, mas da minha mãe, não", explica, em entrevista ao Extra.

Há dois anos namorando a artista plástica Sophia de Lucca, Antônio conta que outro comentário que está acostumado a ouvir é que é a cara do pai.

"Eu passo por três fases: a pessoa me conhece por foto e acha que eu me pareço muito com a minha mãe. Quando eu era mais novo, eu tinha o cabelo comprido, ficava igual a minha mãe. Pegava foto da minha mãe com 15 anos e a minha, não dava para saber quem era quem (risos). Aí a pessoa me conhece e me acha muito parecido com o meu pai. Acho que a gente tem o mesmo movimento corporal e timbre de voz. Minha namorada, que conhece meu pai, já acha que somos diferentes no jeito. Acho que temos coisas muito parecidas de físicos, voz, mas de cabeça somos muito diferentes", diz.