Antonio Carlos Júnior fala sobre isolamento social e perspectiva pós-pandemia

Antonio Carlos Júnior (Foto Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Em entrevista exclusiva, Antonio Carlos Júnior fala sobre isolamento social e perspectiva para o pós-pandemia

O empresário Antonio Carlos Júnior, presidente do conselho de administração da Rede Bahia, vem seguindo a quarentena à risca – ao lado da esposa, Rosário Magalhães, tem passado os dias no apartamento do casal, no Corredor da Vitória, ou na fazenda da família, em Cabaceiras do Paraguaçu. Por telefone, ele conversou com o Alô Alô Bahia sobre rotina, isolamento social e perspectiva para o pós-pandemia.

Como tem sido seus dias durante a quarentena?

Estou em casa, recluso. Vim para a fazenda passar os dias, mas recolhido. Desde que cheguei de Nova York, no dia 13 de março, estou recluso. As medidas de restrição são fundamentais para toda a população, não só para as pessoas com mais de 60 anos, como eu. O que se quer evitar é um colapso no sistema de saúde. Dessa maneira, o não isolamento pode gerar um colapso. As pessoas têm que se resguardar ao máximo, totalmente no sentido de se proteger.

Essa é a fase mais complexa que o senhor lembra ter vivido?

Sim, sem dúvidas. Não há nada comparado a isso desde sempre. Não conheço nada, nenhuma situação mais difícil que essa que estamos enfrentando.

Qual foi o seu momento mais delicado durante a pandemia?

Quando eu cheguei de Nova York. Quando eu saí de lá, já estava se instalando a situação, não caótica como agora. Dias depois o caos se instalou. Claro que chegamos com receio de ter contraído, mas não aconteceu. Lá em Nova York, havia um clima de preocupação, mas ainda de forma inicial. Não havia ostensividade do isolamento, estava bem no começo. Estavam sendo feitas recomendações, mas não havia muita gente usando máscaras. As farmácias já vendiam muito álcool em gel, os hotéis já estavam se preparando com álcool em gel e desinfetante nos elevadores. Dias depois as medidas começaram a ser tomadas.

Qual sua perspectiva econômica para o cenário “pós-coronavírus”?

Vamos ter uma situação difícil porque não tem como retomar a economia de forma espontânea, de forma automática. Nossa situação fiscal já não era tão boa, havia esforços do governo para recuperar a economia, que ficou bastante prejudicada de 2011 a 2015. Então, havia uma tentativa de recuperação, não estava fácil, mas com essa situação do coronavírus a economia vai ficar muito mais combalida. Acredito que só em 2021 teremos um cenário um pouco melhor. Os governos, nas três esferas, vão ter que gastar bastante, vão sair de toda a sua programação em temos de gasto público. Vai retardar a recuperação e a situação fiscal vai piorar. A recuperação vai se dar de forma lenta.

Fernando Musa (divulgação)

Novo desafio

O executivo Fernando Musa acaba de se juntar à Advent International como um parceiro operacional focado no setor industrial e de infraestrutura. Musa passou 10 anos na Braskem, onde foi responsável pela integração da Quattor, liderou a operação nos Estados Unidos e Europa por quatro anos e assumiu o comando da companha em plena Lava Jato.

Shopping da Bahia lança drive thru para retiradas de compras

Para amenizar os efeitos econômicos provocados por causa da pandemia do novo coronavírus, o Shopping da Bahia, em Salvador, está investindo em ações como vendas online e drive thru para retirada de compras. Neste último caso, o consumidor poderá fazer a compra online e a retirada do produto será realizada no Drive SDB localizado no estacionamento I1, atrás do Edifício Capemi, a partir de hoje.

De acordo com o superintendente do SDB, Wilton Oliveira, a ação tem como objetivo atender uma demanda dos clientes e facilitar o relacionamento dos lojistas com os consumidores, ampliando os canais de venda, com praticidade e segurança para duas partes. “Temos a tradição de inovar no varejo baiano e essa iniciativa é uma experiência que demonstra nosso compromisso com os lojistas e clientes, sem descuidar da saúde e da segurança de todos”, afirma.

Kaywa Hilton (divulgação)

De olho nele

Quando o baiano Kaywa Hilton apareceu no reality de gastronomia Mestre do Sabor, da Rede Globo, na última quinta-feira, muitos amigos vibraram com a conquista do chef, um alento em tempos de pandemia. “Difícil achar palavras para descrever tudo isso que estou sentido. Mais uma vez a cozinha me proporcionando momentos inesquecíveis”, declarou.

Em Salvador, Hilton, que é filho de pai baiano e mãe francesa, comanda o projeto Mesa Nômade, que reúne pessoas para um jantar com menu degustação cheio de conceito, sempre em lugares inusitados, montados especialmente para a ocasião.

Kit de Dia das Mães (divulgação)

Parceria

Presente que vem carregado de emoção é sempre uma forma de expressar amor. Pensando nisso, a Home Design Casual e a Tudo São Flores lançaram uma parceria inédita para o Dia das Mães. Trata-se de um kit exclusivo, formado pela floreira Pingo (com design do Estúdio Lattoog e fabricação da Donaflor Mobília) e por um arranjo de flores assinado por Mariana Bischoff. O kit, em edição limitada, custa a partir de R$590,00, em até 4x no cartão de crédito. O mais bacana? 10% das vendas serão destinadas a uma campanha beneficente para apoiar trabalhadores informais em situação de vulnerabilidade.

Possibilidade

O ministro Luís Roberto Barroso, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou, ontem à tarde, que há um “risco real” de que as eleições municipais de outubro, para escolha de novos prefeitos e vereadores, sejam adiadas em razão da pandemia do novo coronavírus.

“Por minha vontade, nada seria modificado porque as eleições são um rito vital para a democracia. Portanto, o ideal seria nós podermos realizar as eleições. Porém, há um risco real, e, a esta altura, indisfarçável, de que se possa vir a ter que adiá-las”, afirmou o ministro em transmissão ao vivo em uma rede social promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

