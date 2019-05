Antonio e Rocco Pitanga vão contracenar em espetáculo no TCA

Marcio Meirelles assina a direção do espetáculo Embarque Imediato, texto inédito do dramaturgo e ator Aldri Anunciação, com estreia no dia 30 de maio, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. O encenador reedita a parceria com o dramaturgo, iniciada com o espetáculo Campo de Batalha, de 2015.

Antonio Pitanga e Rocco Pitanga

(Foto: Rafael Aguiar/Divulgação)

Nesta nova montagem, os criadores abordam a diáspora africana e suas implicações no mundo contemporâneo, a partir do encontro de um jovem doutorando brasileiro e um velho agudá (nome dado aos escravizados que retornaram ao continente africano).

Meirelles celebra seus 65 anos de idade, dirigindo pela primeira vez o encontro inédito entre os atores Antonio Pitanga e Rocco Pitanga, pai e filho que contracenarão na montagem baiana. A obra fica em cartaz até o dia 16 de junho, de quinta a domingo.

Para poucos

A casa de praia de Emílio Odebrecht, em Busca Vida, está disponível para aluguel. Com 12 suítes beira-mar, heliponto e quadra de tênis, o imóvel é apontado como “um verdadeiro resort” pelo site Brazil Exclusive, especializado em aluguéis de residências de alto-padrão.

Posicionamento

A Santa Emília acaba de lançar a campanha de sua nova marca – ainda mais moderna e com novos traços – preservando o DNA e a história da empresa que já entregou mais de 18 empreendimentos ao mercado baiano.

"Entendemos que construir um lar é muito mais do que erguer paredes. Por isso, prezamos pela satisfação do cliente, trazendo para o mercado produtos bem localizados, sempre buscando novas tecnologias para oferecer o máximo de conforto", nos disse a diretora de Marketing da Santa Emília, Luciana Segura.

Comemoração dupla

Tereza Valente e Jorge Oliveira são os anfitriões de amanhã. Vão receber cerca de 150 convidados, no Porto de Salvador, para comemorar os 50 anos do Grupo Promédica. Na ocasião, também será lançando o plano de saúde Promédica Individual, em parceria com o Grupo Texas.

Jorge Oliveira e Tereza Valente

(Foto: Elias Dantas / Alô Alô Bahia)

Pé na areia

Juliana Bacelar, filha de Mônica e Marcelo Sacramento, e Felipe Costa, herdeiro de Matilde e Itamar Costa, vão se casar no dia 19 de outubro, em Arraial D´Ajuda. A festa reunirá 400 convidados na Casa Grande São Vicente, localizada no alto de uma falésia, e o buffet ficará por conta de Fernanda Possa Gastronomia, que tem a própria Juliana como uma das sócias.

Engajada

Ativista e empreendedora social, Monique Evelle, de apenas 24 anos, já figurou na lista “30 Under 30”, da revista Forbes, que aponta os jovens mais influentes antes dos 30. Ela também já foi personagem de uma série da Netflix e ajudou a jovens de comunidades em Salvador a pensarem sobre direitos humanos. Agora, Evelle se prepara para um novo desafio: será uma das palestrantes do VTEX DAY, que acontece entre os dias 30 e 31 de maio, em São Paulo. Por lá, ela vai falar sobre o tema “Quem os empreendedores realmente querem impactar?”. Barack Obama estará no mesmo evento, comandando um bate-papo sobre a sua trajetória política.

Monique Evelle

(Foto: Reprodução/Redes sociais/Pablo Saborido)

No altar

O casamento de Karine Queiroz e Maxmilian Heindl, no último sábado, na Bahia Marina, foi repleto de amores e afetos – pode até parecer piegas ou careta falar assim, zero problema: é real. Max, que é alemão, estava muito emocionado, principalmente quando Karine entrou na cerimônia ao lado do pai, o empresário Luiz Carlos Queiroz. Depois da celebração, os convidados foram recebidos para festa no restaurante Lafayette.

*Galeria fotográfica no Alô Alô Bahia. Clique aqui e confira!

Karine Queiroz e Maximilian Heindl

(Foto: Elias Dantas / Alô Alô Bahia)

Espigão

O Morro Ipiranga, em Salvador, vai ganhar seu primeiro empreendimento comercial. Trata-se do Office Morro Ipiranga, que contará com 40 salas distribuídas em 10 andares. A realização está a cargo da GPE Participações e Empreendimentos.