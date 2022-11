Anvisa aprova venda em farmácias de medicamento da Pfizer contra a covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (21), a venda em farmácias do Brasil do medicamento Paxlovid, usado para o tratamento da covid-19.

O Paxlovid consiste em dois medicamentos antivirais agindo conjunto: o nirmatrelvir e o ritonavir que atuam em conjunto bloqueando uma enzima que o vírus da covid-19 precisa para se replicar no corpo humano.

A decisão permite o fornecimento do medicamento no mercado privado, com rotulagem e bula em português e em espanhol. Também ficou aprovada a ampliação da validade do remédio de 12 para 18 meses..

A venda em farmácias deve ser feita sob prescrição médica, com dispensação e orientação pelo farmacêutico ao paciente sobre o uso correto. A prioridade, contudo, deve ser o fornecimento do programa do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Anvisa diz que levou em conta a venda do medicamento em outros hospitais que têm autoridades de saúde de referência, como EUA e Canadá. Também considera o cenário atual epidemiológico do Brasil, com novas subvariantes circulando e aumento de casos.

"O diagnóstico precoce e o tratamento ambulatorial, quando necessário, são importantes para evitar a progressão da doença para casos graves", diz a diretora Meiruze Freitas. Ela destacou que o medicamento não remove a necessidade da vacina. "A vacinação continua sendo a melhor estratégia para evitar a covid-19, as hospitalizações e os óbitos".

Sobre o Paxlovid

O Paxlovid, utilizado no tratamento da covid-19, teve seu uso emergencial aprovado no Brasil em 30 de março de 2022. Composto por comprimidos de nirmatrelvir e ritonavir embalados e administrados juntos, o medicamento é indicado para o tratamento da covid-19 em adultos que não requerem oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de progressão para a forma grave da doença. O medicamento é fabricado pela Pfizer.