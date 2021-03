Anvisa proíbe máscaras de acrílico em aeroportos e aviões

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quinta-feira (11), a utilização de máscaras que deixem áreas livres para entrada e saída de gotículas — como bandanas, lenços, máscaras de acrílico, modelos com válvula ou apenas o face shield — em aeroportos do Brasil e dentro de aviões.

As novas regras passam a valer a partir do dia 25 de março. Segundo a Anvisa, só serão permitidos modelos de tecido, artesanais ou industriais, que possuem mais de uma camada de proteção. Além disso, a máscara também deverá obrigatoriamente estar bem ajustada ao rosto.

"O uso da máscara é um ato de cidadania. Uma medida em defesa da própria vida e do próximo. Para mitigar a propagação do vírus SARS-CoV-2 e, consequentemente, o surgimento de novas variantes, é preciso reforçar o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscaras faciais. Dentre essas ferramentas para a proteção da saúde, é importante destacar o uso eficaz das máscaras, especialmente pela população que transita por ambientes confinados e coletivos", afirmou Alex Machado Campos, diretor da agência e relator da medida.

Dentro do avião, os passageiros só poderão retirar a máscara para ingerir bebidas e/ou se alimentarem. A exceção é para pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da proteção e crianças com menos de três anos de idade.