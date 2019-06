Any Fagundes, criadora do Musa Cajazeiras, morre aos 45 anos

A produtora Cristiane Fagundes do Nascimento, conhecida como Any, morreu em Salvador na terça-feira (25). Moradora de Cajazeiras, ela foi idealizadora do concurso de musa do bairro. Segundo informações, Any lutava contra um câncer e acabou não resistindo. Any tinha 45 anos e deixou dois filhos.

Em 2012, ela chegou a se candidatar a vereadora de Salvador pelo Partido Republicano Progressista (PRP), mas não se elegeu. Ela trabalhou também com o deputado estadual licenciado Leo Prates. Ele usou as redes sociais para publicar uma nota lamentando a perda.

"Triste com a notícia do falecimento da minha amiga, produtora de moda, promoter de eventos, sambista e cerimonialista, Any Fagundes. Ela que idealizou e realizava todos os anos o concurso Musa Cajazeiras, valorizando as meninas da sua região! Você, minha amiga, será sempre lembrada por mim e por todos que você ajudou! Obrigado por todo carinho e ajuda durante todo esse tempo que convivemos juntos! Um abraço apertado nos familiares de Any! Meus sinceros sentimentos!", escreveu o político.

O marido Carlos Alexandre usou as redes sociais para fazer uma homenagem a Any. "Ela acreditava em anjos, porque acreditava Deus lhe deu uma chance de se tornar um", postou, em uma foto da promoter com asas e auréola. "Nossa família agradece de coração a todas condolências e carinho recebido".

O velório acontece a partir das 22h de hoje, na Igreja Assembleia de Deus, no Setor C de Cajazeiras 8. Na quinta (27), às 9h, acontece a cerimônia de cremação no Cemitério Jardim da Saudade. Um ônibus sairá do Setor C de Cajazeiras 8 uma hora antes para seguir ao cemitério.