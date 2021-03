Aos 118 anos, mulher mais velha do mundo vai carregar tocha olímpica em Tóquio

De 1903 pra cá ocorreram 27 olimpíadas, duas guerras mundiais e duas pandemias. Kane Tanaka, a pessoa mais velha do mundo, foi testemunha de todos esses eventos, sobrevivendo a dois cânceres no meio do caminho. Agora, com seus 118 anos completados em 5 de janeiro, ela irá carregar a tocha olímpica, o símbolo dos Jogos de Tóquio, em maio.

Tanaka, que vive em um asilo em Fukuoka, adora refrigerantes e ganhou de presente de aniversário, da sua família, um novo par de tênis para a cerimônia, segundo a rede de TV americana CNN.

Ela é considerada a pessoa viva mais velha do mundo pelo Guinness World Records, o livro dos recordes, desde 2019.

Os organizadores esperam que Tanaka percorra parte dos 100 metros com a tocha olímpica em uma cadeira de rodas. Mas ela está determinada a dar os últimos passos a pé antes de passar o símbolo das olimpíadas ao próximo corredor.

Seu neto Eiji disse à CNN que "é ótimo que ela tenha alcançado essa idade e ainda possa manter um estilo de vida ativo". "Queremos que outras pessoas vejam isso, se sintam inspiradas e não pensem que a idade é uma barreira".

Tanaka se casou aos 19 anos, teve quatro filhos, cinco netos e oito bisnetos e trabalhou na loja de arroz da família até os 103. Ela é só sete anos mais nova que os Jogos Olímpicos modernos, que começaram em 1896.

Quando a Olimpíada foi realizada pela última vez em Tóquio, em 1964, ela tinha 61 anos.