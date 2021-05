Aos 16, ex-The Voice Kids se assume trans: 'orgulho do homem que me tornei'

Levi Aisar, de 16 anos, é figurinha carimbada em programas de calouros desde criança. Já apareceu nos programas de Raul Gil, Xuxa, Eliana e, mais recentemente, no The Voice Kids. Talvez você não o reconheça pelo nome, pois ele se apresentava nessas atrações como Lavínia Aisar.

O ano de 2019, quando ele tinha 14 anos, foi um divisor de águas para Levi. Em entrevista ao blog Universa, do Uol, ele contou que nunca se identificou com roupas, penteados e até os pronomes femininos.

Ele sempre gostou de estar em meio aos garotos jogando bola, empinando pipa e correndo sem camisa pela rua.

Levi na época do The Voice Kids (Foto: Reprodução)

Hoje, aos 16 anos, ele se assumiu homem trans tanto para a família quanto para os mais de 300 mil seguidores que tem no TikTok.

"Quando conversei com minha mãe e com outras pessoas da família sobre ser transgênero, foi um choque muito grande para eles. Eles achavam que eu seria lésbica, mas nunca imaginaram que eu seria trans", conta ela ao Uol.

"Eu sempre tive receio de falar sobre esse assunto por não saber como as pessoas iriam reagir a isso, principalmente alguns membros da minha família. Por serem muito religiosos [são evangélicos], eu tinha medo de rejeição. Com o tempo, fui criando segurança para falar sobre esse assunto e compartilhar com as pessoas que me acompanham nas redes. Eu não esperava essa repercussão toda dos vídeos, mas fiquei muito feliz por me apoiarem e ficarem do meu lado", disse ela no TikTok.

"Sinto orgulho de quem eu fui e do homem que me tornei", conclui, Levi.