Aos 24 anos, Nicolas Prattes é vacinado contra covid-19: 'Asma e bronquite'

O ator Nicolas Prattes, de 24 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 neste sábado (29). Ele celebrou o momento nas redes sociais e explicou que foi imunizado agora por conta de problemas respiratórios.

"Tenho asma e bronquite desde os 7 anos. Quem me vê correndo 20 km, depois surfando e de noite correndo mais uns km, não sabe que isso vem desde cedo", explicou Nicolas.

Ele diz que começou a fazer natação justamente por ser um esporte recomendado para quem sofre de asma. "Hoje na fila me passou um filme pela cabeça....todas as madrugadas com falta de ar em hospital ou em casa, até o início da pandemia e o dia de hoje (que não é o fim dela)", acrescentou.

O ator compartilhou ainda que na fila em que estava todos estavam "com um ar parecido de alívio". "Foi bom estar ali, cada um com sua história, sofrimento e superação diferentes mas por um mesmo motivo".