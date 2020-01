Aos 48 anos, Rita Guedes revela já ter recusado seis pedidos de casamento

Aos 48 anos e sem perder o pique, a atriz da Globo Rita Guedes revelou que permaneceu solteira por todo esse tempo por não ter desejo em assumir um compromisso. Ao jornal Extra, ela contou que já recusou seis pedidos de casamento. "Desisti de todos porque não era meu desejo. Sempre foi complicado me aceitarem como sou!", declarou a loira.

Na mesma entrevista, a atriz contou que já foi muito cobrada por família, amigos e até fãs para se casar. "Gosto de namorar, gosto de homem, mas nunca quis formar uma família. Posso fazer isso aos 90 anos!", brincou Rita.

A eterna sex-symbol brasileira também abriu o jogo sobre maternidade e disse que provavelmente não engravidará, mas sem descartar a possibilidade de ter um filho. "Nunca foi um desejo meu, mas se eu quiser ser mãe aos 50 anos, e talvez eu queira, vou adotar. Cada um tem seu tempo de viver as coisas. Tive outras prioridades", explicou.

Com o corpo em forma, ela falou que não sente o peso da idade e que pretende se tornar vegana em breve. "Sempre me cuidei de maneira natureba. Além disso faço academia e ioga", completou.

Rita atuou em Malhação Vidas Brasileiras em 2018 e volta às telas em fevereiro, quando estreia a série Arcanjo Renegado, produção original do Globoplay.

Atualmente, Rita Guedes está na peça de teatro Uma Relação Tão Delicada, em cartaz no Rio de Janeiro. Na série Arcanjo Renegado, ela interpretará uma deputada destemina e articulada. "Para entrar no papel, fui a reuniões na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) e até sentei na cadeira do presidente", finalizou.