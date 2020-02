Aos 70 anos, Flavio Venturini se declara ao Carnaval: 'Energia maravilhosa'

Figurinha carimbada no Carnaval de Salvador, o cantor Flavio Venturini, 70 anos, frequenta a festa há 20 e diz que ainda quer curtir muitos carnavais.

"Sempre digo que quem nunca veio tem que vir pois aqui é uma energia maravilhosa. Como eu tenho uma casa na ilha de Itinhare onde sempre passo o Verão fica fácil dar um pulinho aqui", diz o artista que contou que a Bahia é uma das terras que mais o inspira.

No sábado (22), Flavio deve sair um dia com Ivete Sangalo. Uma parceria com Margareth Menezes deve ocorrer nesse Carnaval também, mas ainda sem dia revelado.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.