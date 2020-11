Aos 77 anos, médico e ex-deputado Zé Clemente morre com covid-19

Aos 77 anos, o médico oftalmologista José Clemente Alves Gondim Gondim morreu por causa da Covid-19. Conhecido como Zé Clemente, ele foi deputado estadual na Bahia em dois mandatos.

Zé Clemente foi suplente de deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), na legislatura 1995-1999, efetivando-se na titularidade em janeiro de 1997. De novo suplente pelo PTB, na legislatura 1999-2003, efetivou-se em outubro de 2000, em substituição ao deputado Antonio Honorato. Na ALBA, entre as principais atividades, foi vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo e titular das Comissões de Saúde, Saneamento, Defesa do Consumidor, Seca e Recursos Hídricos e da Irrigação.

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, deputado Nelson Leal, decretou, neste domingo (8), luto pelo falecimento do ex-deputado estadual que estava internado em um hospital de Vitória da Conquista.

“Pense num homem fino, educado, um gentleman, era Zé Clemente. Um deputado que honrou a sua terra, Ituaçu, e era uma das vozes políticas mais respeitadas do Sudoeste. Zé estava abalado desde o dia 15 de Outubro pela morte de sua esposa, Isabel Cristina. Agora, vai ao encontro dela, no outro lado do caminho. Meu abraço solidário aos familiares e amigos deste nobre baiano”, destacou Leal em Moção de Pesar enviada à Mesa Diretora da ALBA.