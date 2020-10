Aos 8 anos, Hannah Mel mostra que perfil empreendedor é o diferencial em qualquer idade

Ela é atriz, blogueira, trabalha com 20 parceiros comerciais, tem mais de 17 mil seguidores no Instagram e ainda acha tempo para se divertir com a família. Alguém poderia até dizer que isso é normal para uma empreendedora que quer alcançar seguidores e satisfação profissional. No entanto, não se trata de uma empreendedora qualquer, mas de Hannah Mel, que tem apenas oito anos e, desde os três, impressionava quem a via tão desenvolta e articulada.

A empreendedora mirim foi a convidada da consultora Flávia Paixão, na live Empregos e Soluções dessa quarta-feira, no perfil do jornal Correio, no Instagram. Durante o encontro, Hannah esbanjou simpatia e atitude afirmativa de identidade, além de mostrar que, apesar da pouca idade, já possui o perfil empreendedor, especialmente quando aborda a importância da organização das atividades do dia para conseguir atender aos seus compromissos, sem deixar de cuidar dos estudos.

Articulada e comunicativa, Hannah Mel conta com o apoio e a supervisão dos pais que encaram os compromissos da filha como uma forma de estar perto dela (Foto: Reprodução)

Até porque ela entende que estudar é o caminho para alcançar o sonho de ser médica de humanos ou veterinária. “Eu acreditei no sonho de ser entrevistada, de ser alguém de quem as pessoas gostassem, de estar num jornal e, hoje, estou aqui”, disse para justificar a importância de organizar e sonhar. Como também ainda acalenta a perspectiva de atuar como atriz, a pequena aproveitou a oportunidade para mandar um beijo para a ganhadora do Big Brother Brasil (BBB 20), Thelma Assis, a Thelminha.

“O comportamento de Hannah é fora da curva e mostra que empreender é mais que ter um CNPJ, é preciso ter um comportamento capaz de fazer a diferença”, completou Flávia, que destacou como a atitude de planejar, conhecer, organizar e executar é importante na vida de quem quer abrir um negócio. O talento, como no caso de Hannah, possibilita o diferencial.

Na verdade, na vida da pequena influenciadora, a vontade de ser vista e a comunicação fácil começaram muito cedo. Segundo a mãe de Hannah, a administradora Ana Cláudia Trindade, as pessoas a viam com três anos e diziam: ‘nossa, essa garota deveria ser apresentadora, desfilar’. “Começamos então a apresentar a ela algumas possibilidades e investimos num curso de teatro. Em pouco tempo, as empresas nos procuravam pedindo que ela fizesse os anúncios. Acho que tem dado certo porque, para ela, é tudo muito orgânico, natural e divertido”, conta Ana Cláudia.

(Arquivo Pessoal)

Na verdade, a organização da influenciadora tem uma marca muito presente da família, que se organiza bastante para conseguir cuidar dos próprios compromissos profissionais, uma vez que os pais têm suas carreiras, e a agenda movimentada de Hannah Mel, sem descuidar das redes sociais da garota. “Todos os directs, por exemplo, são respondidos por nós e todas as postagens dela têm nossa supervisão, pois a Internet pode ser um território bem inóspito para uma criança”, completa Ana Cláudia.

Para o pai de Hannah, Carlos Alberto, a disposição da filha é tanta que termina contagiando os demais familiares, que também se organizam para acompanhar a empreendedora quando os pais não podem estar presentes. “Além disso, ela conseguiu me fazer vencer a timidez para não deixar de estar perto dela”, comentou divertido.

Para quem vai começar o próprio negócio ou para quem, como ela, também sonha em investir num negócio ou uma carreira, a mensagem de Hannah foi de que a fé e o esforço são os artífices da construção dos sonhos.

As lives Empregos e Soluções são realizadas todas as quartas-feiras, às 18h, no perfil do Jornal Correio, no Instagram.