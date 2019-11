Aos 82 anos, 'vovó fisiculturista' quebra mesa de jantar na cabeça de assaltante

Um assaltante achou que seria uma tarefa simples invadir e roubar a casa de uma senhora de 82 anos. Entretanto, ao chegar na residência, Willie Murphy recebeu o meliante atacando-o com uma mesa de jantar, um frasco de shampoo e uma vassoura.

Acontece que a vovó que não dá mesada apenas aos netos é uma fisiculturista premiada. Ela contou a emissora WHAM que se preparava para ir dormir quando ouviu um homem bater à porta e pedir ajuda, alegando que estava doente.

Ela ficou desconfiada da atitude do homem, não o deixou entrar, e ligou para a polícia. O bandido então resolveu arrombar a porta e entrar.

Com as luzes da casa apagadas, Willie Murphy resolveu mostrar que ele havia “escolhido a casa errada para roubar”. Provando-se uma grande estrategista, a vovó musculosa se escondeu e, no momento certo, partiu pra cima do invasor.

Ela pegou a mesa de jantar e começou a bater nele. “A mesa quebrou na cabeça dele. Quando ele caiu, eu peguei o frasco de shampoo e joguei tudo na cara dele. Depois peguei a vassoura para bater nele, e ficamos em um tipo de cabo de guerra”, contou à WHAM.

A polícia chegou em seguida e prendeu o homem em flagrante. Impressionados com a força da mulher, os agentes pediram para fazer selfies com ela. Segundo o jornal, a rotina de exercícios dela inclui levantar pesos de mais de 100 quilos.