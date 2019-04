Aos trabalhos: Paulo Carneiro se reúne com comissão do Vitória

Passada a euforia, é hora de começar os trabalhos. Menos de 12 horas após ser eleito novo presidente do Vitória, Paulo Carneiro já estava na Toca do Leão. Ele se reuniu na manhã desta quinta-feira (25) com membros da antiga gestão do rubro-negro, encabeçada por Ricardo David, e depois foi para o campo do centro de treinamento, onde a comissão técnica estava reunida com os jogadores antes do treino.

O contato com o time será curto neste primeiro dia. Isso porque o elenco viaja à tarde para Campinas, de onde seguirá para Ribeirão Preto, local da estreia na Série B, contra o Botafogo-SP, sábado (27), às 11h. O dirigente se juntará à delegação provavelmente na sexta-feira.

Paulo Carneiro já é o presidente mais longevo dos quase 120 anos do Vitória. Ele dirigiu o clube de 1991 a 2005 e agora terá pelo menos mais três anos e oito meses à frente do rubro-negro. O mandato irá até dezembro de 2022.

Na eleição de quarta-feira, Paulo Carneiro teve 1.474 votos, equivalente a 67,86% dos 2.202 votos válidos. Por ter obtido a maioria simples dos votos, não foi necessário segundo turno e ele foi empossado minutos depois.