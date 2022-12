Apartamento pega fogo em prédio no Politeama

Um apartamento no segundo andar de um prédio no Politeama, em Salvador, foi atingido por um incêndio no início da tarde desta quarta-feira (14). Não houve feridos.

O fogo começou por volta das 12h15, segundo testemunhas. O Corpo de Bombeiros foi até o local para fazer o combate às chamas e, por precaução, os moradores foram evacuados do prédio. O incêndio foi contido por volta das 13h30.

Além dos Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas não houve registro de atendimento a feridos.

Não se sabe ainda o que causou o fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, somente a perícia vai confirmar o que iniciou as chamas.